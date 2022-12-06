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ГПК Беларуси: очередь грузовиков на въезд в ЕС в среднем составляет от 300 до 600 автомобилей

Обстановка в пунктах пропуска на западной границе страны остается напряженной, сообщают в Госпогранкомитете. Ситуация связана прежде всего с очередями транспортных средств, выезжающих из Беларуси. Очередь грузовиков в среднем составляет от 300 до 600 автомобилей.

Наиболее напряженная обстановка сохраняется в пункте пропуска "Каменный Лог", перед которым скопилось более 1000 грузовых автомашин. Периодически возникают очереди легковых транспортных средств перед пунктами пропуска "Берестовица" и "Брест" в количестве более 200 автомобилей. Также существенное влияние на обстановку оказывает принятое польской стороной решение о закрытии ряда пунктов пропуска. Так, из шести автодорожных пунктов пропуска функционируют только три. Кроме того, по причине ненадлежащей работы контрольных служб сопредельных сторон пропускная способность пунктов пропуска в 2-3 раза ниже расчетной.
Игорь Буткевич, первый зампредседателя Государственного пограничного комитета Беларуси

Как рассказали в ГПК и ГТК Беларуси, сопредельные страны Евросоюза продолжают игнорировать договоренности по пропуску большегрузов. Накануне в Литву проследовало немногим более 50 % грузовиков от установленной нормы. Больше всего фур находятся на маршруте в ЕС через "Мядининкай" (наш "Каменный Лог"). А польские контрольные службы оформили всего 48 % фур от нормы. Наибольшее скопление грузовиков фиксируется в направлении пункта пропуска "Бобровники" (наша "Берестовица").

При этом хочу отметить, что транспортные средства, которые представляет сопредельная сторона на въезд в Республику Беларусь, оформлятся таможенной службой своевременно. Мы готовы увеличить количество транспортных средств в случае ритмичной работы сопредельной стороны.
Сергей Федоров, начальник управления Государственного таможенного комитета Беларуси

Иногда водителям, чтобы пересечь белорусско-польскую границу, приходится стоять в очереди неделю. Обстановку осложняет и то, что соседний пункт пропуска "Брузги-Кузница" почти год закрыт со стороны соседей. Сейчас "Берестовица-Бобровники" (единственный выезд в Польшу из Гродненской области) работает с удвоенной нагрузкой.

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