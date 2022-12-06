ГПК Беларуси: очередь грузовиков на въезд в ЕС в среднем составляет от 300 до 600 автомобилей

Наиболее напряженная обстановка сохраняется в пункте пропуска "Каменный Лог", перед которым скопилось более 1000 грузовых автомашин. Периодически возникают очереди легковых транспортных средств перед пунктами пропуска "Берестовица" и "Брест" в количестве более 200 автомобилей. Также существенное влияние на обстановку оказывает принятое польской стороной решение о закрытии ряда пунктов пропуска. Так, из шести автодорожных пунктов пропуска функционируют только три. Кроме того, по причине ненадлежащей работы контрольных служб сопредельных сторон пропускная способность пунктов пропуска в 2-3 раза ниже расчетной.

Игорь Буткевич, первый зампредседателя Государственного пограничного комитета Беларуси