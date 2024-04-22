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ГПК Беларуси: очереди грузовых автомобилей на въезд в ЕС сохраняются перед всеми погранпереходами
Очереди грузовых автомобилей, ожидающих проезда в ЕС, сохраняются перед всеми пунктами пропуска. Так, около 2,8 тыс. единиц транспорта на белорусской границе ожидает въезда в Евросоюз, сообщает БЕЛТА со ссылкой наГоспогранкомитет.
За выходные дни в Литву проследовало в среднем 27 % грузовиков от нормы. Меньше всего транспорта оформили сотрудники литовского пункта пропуска "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") - 17 % грузовых авто.
За два дня через единственный доступный для грузового транспорта польский погранпереход "Кукурыки" ("Козловичи") в ЕС проследовало 70 % фур от нормы. Контрольные службы латвийского пункта пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") приняли на свою территорию 44% большегрузов.
Наибольшее скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест") - 250 легковых авто. Перед литовскими погранпереходами "Шальчининкай" ("Бенякони") и "Мядининкай" ("Каменный Лог") въезда ожидает 90 и 110 легковушек соответственно.
Фото: БЕЛТА
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