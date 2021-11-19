ГПК Беларуси опубликовал кадры, где литовские силовики доставили на линию границы группу беженцев для постановочной видеосъемки

Скрывая от международной общественности антигуманное отношение к беженцам, литовские силовики используют неприкрытый обман и методы, унижающие человеческое достоинство. Познавательные кадры публикует Госпогранкомитет Беларуси. Некая "продюсерская" группа Литвы привезла на линию границы группу беженцев для постановочной видеосъемки. Почти два часа заставляли людей, ищущих защиты в странах Европы, позировать и выполнять команды.