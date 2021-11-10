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ГПК Беларуси подтвердил применение боевого оружия против беженцев польскими военными
Госпогранкомитет сегодня подтвердил применение боевого оружия против беженцев польскими военными. Там еще раз подчеркнули, что Беларусь беженцы не рассматривают как страну пребывания и открыто заявляют о намерении идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой.
Кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов. События последних дней показывают, что при этом польские силовики не сдерживает себя в средствах, все более жестко избивая беженцев и вытесняя их со своей территории. Это делается для запугивания и демонстрации силы перед беззащитными людьми, бегущими из разрушенных войнами стран.
Необдуманные действия Польши могут привести к пограничному конфликту
Факты применения оружия польскими силовиками в отношении мигрантов неоднократно подтверждались множеством шокирующих видео, как и следов физического насилия. На этих кадрах четверо мужчин - курдские мигранты. Судя по всему, у них множественные раны на голове и руках. Как рассказали нашим пограничникам пострадавшие, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца. Но вместо этого грубая сила и угрозы. Только чудом они не погибли, лежа в собственной крови на холодной земле.
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