Количество нелегальных перевозчиков беженцев в Польше и Литве увеличилось почти втрое после появления заборов на границе с Беларусью, заявляет погранкомитет нашей страны.

При этом власти соседних стран до сих пор пытаются убедить общественность в целесообразности строительства заграждений на границе с Беларусью, заявляя о якобы большом потоке беженцев. Однако именно западно-балканский маршрут самый интенсивный по количеству прибывающих беженцев. С начала года здесь зарегистрировано почти 140 тысяч случаев нелегального въезда в ЕС.