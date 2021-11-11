ГПК Беларуси: ситуация на границе остается напряженной

В то же время Госпогранкомитет констатирует: ситуация на границе остается напряженной. По состоянию на утро, у польских заграждений продолжает находиться более 2 тыс. беженцев, много женщин и маленьких детей. В течение суток к стихийному лагерю прибыли еще несколько небольших групп, в общей сложности около 200 человек. За сутки помощь медиков понадобилась двум женщинам из-за переохлаждения и травмы головы. Вблизи лагеря постоянно дежурят медицинские бригады.