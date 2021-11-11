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ГПК Беларуси: ситуация на границе остается напряженной

В то же время Госпогранкомитет констатирует: ситуация на границе остается напряженной. По состоянию на утро, у польских заграждений продолжает находиться более 2 тыс. беженцев, много женщин и маленьких детей. В течение суток к стихийному лагерю прибыли еще несколько небольших групп, в общей сложности около 200 человек. За сутки помощь медиков понадобилась двум женщинам из-за переохлаждения и травмы головы. Вблизи лагеря постоянно дежурят медицинские бригады.

Громкий фейк от польских СМИ

Польские СМИ это утро начали громким фейком. На первых страницах сообщение о якобы погибшем мальчике-мигранте, которому было 14 лет.

Госпогранкомитет опроверг вброс о гибели ребенка-мигранта

Госпогранкомитет Беларуси опровергает вброс о гибели ребенка в лагере мигрантов на границе с Польшей. Уже есть и официальное сообщение ведомства.

Вот и сам мальчик. Жив-здоров. Все благодаря белорусским медикам.

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