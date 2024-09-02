ГПК Беларуси: тайник с составными частями беспилотников обнаружен в приграничье с Польшей

Тайник с частями беспилотников нашли на границе с Польшей. Как сообщают в Госпогранкомитете, незаконную находку обнаружили в минувшую субботу.

Схрон был организован в районе Бреста. Там были комплектующие беспилотников самолетного типа и аккумуляторы. Владельцам теперь грозит административная ответственность.