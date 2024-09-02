ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

ГПК Беларуси: тайник с составными частями беспилотников обнаружен в приграничье с Польшей

Тайник с частями беспилотников нашли на границе с Польшей. Как сообщают в Госпогранкомитете, незаконную находку обнаружили в минувшую субботу.

Схрон был организован в районе Бреста. Там были комплектующие беспилотников самолетного типа и аккумуляторы. Владельцам теперь грозит административная ответственность.

С 1 апреля вступил в силу Указ Президента "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов", согласно которому запрещается ввоз, хранение, оборот и эксплуатация беспилотников.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все