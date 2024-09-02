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ГПК Беларуси: тайник с составными частями беспилотников обнаружен в приграничье с Польшей
Тайник с частями беспилотников нашли на границе с Польшей. Как сообщают в Госпогранкомитете, незаконную находку обнаружили в минувшую субботу.
Схрон был организован в районе Бреста. Там были комплектующие беспилотников самолетного типа и аккумуляторы. Владельцам теперь грозит административная ответственность.
С 1 апреля вступил в силу Указ Президента "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов", согласно которому запрещается ввоз, хранение, оборот и эксплуатация беспилотников.
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