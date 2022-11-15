ГПК Беларуси: за 14 месяцев на польской территории задокументировано 27 смертей беженцев

За 14 месяцев на польской стороне задокументировано 27 смертей беженцев. Последний случай произошел 25 октября, когда в реке на территории Польши вблизи границы было обнаружено тело темнокожего мужчины. Такую информацию в своем Telegram-канале сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.

К слову, польская спасательная организация Grupa Granica утверждает, что реальное число погибших иностранцев намного больше. Особенно если учитывать, что по их данным 186 человек пропали без вести на польской приграничной территории.

Также волонтеры заявляют, что польские военные "применяют силу, подвергая жизни людей риску, заставляя их пересекать реки с сильным течением".

По сообщениям Пограничной стражи, 14 ноября вблизи реки Свислочь на польской территории были задержаны 23 беженца. Вместе с тем не уточняется, куда направлены иностранцы для проведения необходимых процедур.