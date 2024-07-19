ГПК: латвийские силовики избили и вытолкнули в Беларусь 8 беженцев

"Гостеприимство" западных соседей в очередной раз испытала на себе группа беженцев на границе с Латвией - их избили латвийские силовики. В отношении мигрантов также использовались электрошокеры и резиновые пули. Все факты жестокости со стороны латвийских военнослужащих зафиксировали белорусские следователи. Сообщается, что восьмерых избитых иностранцев наши пограничники обнаружили днем 18 июля в Верхнедвинском районе близи границы. Мужчин доставили больницу в Браславе, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Как уточнили в ГПК, избитых беженцев выдворяли с территории соседней страны двумя партиями. В первом случае полоцкие пограничники обнаружили шестерых человек (это граждане Афганистана и Пакистана) вблизи калитки для животных в латвийском заграждении. Беженцы рассказали, что на той стороне наемники в форме их жестоко избили, а после под угрозой смерти вытолкнули на белорусскую территорию. У иностранцев диагностировали многочисленные гематомы, переломы и ссадины. У одного иностранца выявили внутреннее кровотечение. Позже белорусские пограничники обнаружили еще двоих мужчин - граждан Индии и Афганистана - в шоковом состоянии. У них также остались следы от применения электрошокера. На ногах зафиксированы травмы, предположительно, от применения резиновых пуль. Своими действиями западные силовики нарушают нормы международного права, продолжают расовый отбор и не дают шанса нуждающимся в помощи.