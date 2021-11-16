ГПК направил запрос польской стороне с требованием разъяснений по поводу применения спецсредств на границе

Госпогранкомитет Беларуси направил запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники против беженцев. Это можно расценить не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Более того, обстрел светошумовыми гранатами безоружных людей на нашей территории можно расценивать и как прямой акт агрессии Польши в отношении Беларуси.