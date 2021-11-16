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ГПК направил запрос польской стороне с требованием разъяснений по поводу применения спецсредств на границе

Госпогранкомитет Беларуси направил запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники против беженцев. Это можно расценить не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Более того, обстрел светошумовыми гранатами безоружных людей на нашей территории можно расценивать и как прямой акт агрессии Польши в отношении Беларуси.


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Обстрел светошумовыми гранатами безоружных людей на белорусской стороне является вопиющим нарушением международных норм, в том числе прав мигрантов, ищущих убежище. Произошедшее может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Республики Беларусь. ГПК направил запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники в отношении находящихся на территории Республики Беларусь беженцев.
Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси


Следственный комитет также проводит проверку по факту произошедшего на границе. Действиям польской стороны будет дана правовая оценка. СК вместе с экспертами работает у границы. Уже изъяты различные компоненты газовых гранат, образцы с остатками химвеществ. Напомним, среди пострадавших есть женщины и дети, а также журналисты.


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