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ГПК направил запрос польской стороне с требованием разъяснений по поводу применения спецсредств на границе
Госпогранкомитет Беларуси направил запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники против беженцев. Это можно расценить не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны. Более того, обстрел светошумовыми гранатами безоружных людей на нашей территории можно расценивать и как прямой акт агрессии Польши в отношении Беларуси.
Обстрел светошумовыми гранатами безоружных людей на белорусской стороне является вопиющим нарушением международных норм, в том числе прав мигрантов, ищущих убежище. Произошедшее может расцениваться как попытка прямой агрессии в отношении Республики Беларусь. ГПК направил запрос польской стороне с требованием предоставить разъяснения по фактам применения насилия, спецсредств и техники в отношении находящихся на территории Республики Беларусь беженцев.
Следственный комитет также проводит проверку по факту произошедшего на границе. Действиям польской стороны будет дана правовая оценка. СК вместе с экспертами работает у границы. Уже изъяты различные компоненты газовых гранат, образцы с остатками химвеществ. Напомним, среди пострадавших есть женщины и дети, а также журналисты.
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