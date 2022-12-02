Белорусские пограничники перехватили беспилотник на границе с Украиной

Беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. С помощью радиоэлектронного оружия дрон перехватили. Квадрокоптер не имел опознавательных знаков, а также был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки. Это уже не первая провокация. Подобные налеты зафиксированы 2 и 16 ноября.