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Белорусские пограничники перехватили беспилотник на границе с Украиной

На границе с Украиной белорусские пограничники посадили очередной беспилотник. По данным ведомства, инцидент произошел накануне.

Беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории. С помощью радиоэлектронного оружия дрон перехватили. Квадрокоптер не имел опознавательных знаков, а также был оборудован встроенной видеокамерой для ведения разведки. Это уже не первая провокация. Подобные налеты зафиксированы 2 и 16 ноября.

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