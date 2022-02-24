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ГПК: Охрана госграницы Беларуси осуществляется в усиленном режиме

Охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме, заявили сегодня в ГПК Беларуси. С учетом складывающейся обстановки для предотвращения провокаций усилена охрана рубежей со странами ЕС и Украиной. В пунктах пропуска осуществляются дополнительные контрольные мероприятия. При этом обеспечивается пропуск граждан Беларуси, возвращающихся с территории южной страны-соседки.

Пункты пропуска Украины на границе с Беларусью приостановили работу

По информации ведомства, все пункты пропуска Украины на границе с Беларусью приостановили свое функционирование на неопределенный срок.

По некоторым данным, людей будут выпускать из страны через пункт пропуска "Выступовичи", с белорусской стороны это "Новая Рудня". В свою очередь наша страна не прекращала оформление лиц и транспортных средств. При возникновении проблем с возвращением в Беларусь МИД рекомендует поддерживать контакт с белорусскими дипломатами.

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