ГПК: Польша отказывает во въезде белорусским студентам

Польша без объяснения причин отказывает во въезде группе белорусских студентов. Об этом заявили в Государственном погранкомитете нашей страны. На границу накануне вечером прибыла группа молодых людей. Их предупредили, что после въезда в Беларусь из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, коей является Польша, им придется соблюдать десятидневную самоизоляцию. И, соответственно, к запланированной дате они точно не успеют вернуться на занятия. Именно поэтому студентам было предложено вернуться в сопредельное государство. В то же время Польша без объяснения причин отказывает гражданам Беларуси во въезде.