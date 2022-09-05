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Польские силовики избили и бросили на границе двух беженцев
Польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев. Об этом БелТА сообщили в Государственном пограничном комитете.
Белорусские пограничники 3 сентября неподалеку от белорусско-польской границы в Свислочском районе обнаружили двух беженцев. Польские силовики с применением жесткой физической силы и использованием дубинок доставили беженцев к белорусской границе. Там мужчин заставили двигаться через специальный проход в пограничном заграждении. Многочисленные гематомы на телах иностранцев подтверждают, что они подвергались физическому истязанию не единожды. Белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь пострадавшим от рук польских силовиков.
"Продолжается тенденция, когда нормы гуманитарного права Польша "прописывает" спецсредствами на телах беженцев, ищущих убежище в Евросоюзе", - подчеркнули в ведомстве.
Фото: БелТА
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