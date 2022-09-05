Польские силовики избили и бросили на границе двух беженцев

Польские силовики избили и бросили на белорусской границе двух беженцев. Об этом БелТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

Белорусские пограничники 3 сентября неподалеку от белорусско-польской границы в Свислочском районе обнаружили двух беженцев. Польские силовики с применением жесткой физической силы и использованием дубинок доставили беженцев к белорусской границе. Там мужчин заставили двигаться через специальный проход в пограничном заграждении. Многочисленные гематомы на телах иностранцев подтверждают, что они подвергались физическому истязанию не единожды. Белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь пострадавшим от рук польских силовиков.