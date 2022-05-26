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ГПК: Польские службы подстрекают иностранцев к нападению на белорусских правоохранителей

"Польские службы подстрекают иностранцев к нападению на белорусских правоохранителей", - заявляют в Госпогранкомитете. Цель таких провокаций – дискредитировать действия наших военнослужащих. Последний случай несколько дней назад: польские силовики попытались незаконно переправить в Беларусь группу иностранцев.

Задержанных доставили в подразделение пограничной службы для разбирательства, где они рассказали - поляки дали им баллончики с газом и палки и проинструктировали, что их нужно использовать против белорусских солдат.

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