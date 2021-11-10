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ГПК: Польские военнослужащие применяют против беженцев боевое оружие и стреляют поверх голов
Боевое оружие против беженцев применяют польские военные, констатирует Госпогранкомитет нашей страны. Как мы видим, отмечается эскалация напряженности на белорусско-польской границе. Более 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети, уже третьи сутки живут и спят на холодной земле, они остро нуждаются в еде, воде и лекарствах. Как не раз уже заявляли эти люди, они не рассматривают Беларусь как страну пребывания и открыто заявляют о намерении идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой. Помимо отсутствия каких-либо конструктивных действий со стороны ЕС для разрешения ситуации и грубого нарушения взятых на себя международных обязательств в сфере прав человека фиксируются попытки провокаций, организованных польской стороной.
Мы хотим пройти в Польшу, а затем в Германию, потому что если мы останемся здесь, мы умрем. Каждый день становится все холодней.
Мы не спали. Как мы могли спокойно спать. Дети не могли спать.
Кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов. События последних дней показывают, что при этом польские силовики не сдерживает себя в средствах, все более жестко избивая беженцев и вытесняя их со своей территории. Это делается для запугивания и демонстрации силы перед беззащитными людьми, бегущими из разрушенных войнами стран.
Необдуманные действия Польши могут привести к пограничному конфликту
Факты применения оружия польскими силовиками в отношении беженцев неоднократно подтверждались множеством шокирующих видеозаписей. Какой-либо реакции на подобные действия польских властей со стороны ЕС не последовало, что говорит о молчаливом согласии с практически любыми незаконными действиями в решении миграционного кризиса. Но здесь стоит напомнить, что подобные необдуманные действия могут привести к пограничному конфликту.
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