ГПК: Польские военнослужащие применяют против беженцев боевое оружие и стреляют поверх голов

Боевое оружие против беженцев применяют польские военные, констатирует Госпогранкомитет нашей страны. Как мы видим, отмечается эскалация напряженности на белорусско-польской границе. Более 2 тысяч беженцев, в том числе женщины и дети, уже третьи сутки живут и спят на холодной земле, они остро нуждаются в еде, воде и лекарствах. Как не раз уже заявляли эти люди, они не рассматривают Беларусь как страну пребывания и открыто заявляют о намерении идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой. Помимо отсутствия каких-либо конструктивных действий со стороны ЕС для разрешения ситуации и грубого нарушения взятых на себя международных обязательств в сфере прав человека фиксируются попытки провокаций, организованных польской стороной.