ГПК: принято решение о размещении части иностранцев в других местах

Корреспонденты АТН продолжают работать в эпицентре событий на границе. Напомним, по поручению Президента Беларуси для беженцев организовали ночлег в логистическом центре неподалеку от границы.



Горячее питание раздают как в самом логистическом центре, так и в лагере вблизи границы в отапливаемых палатках. Кормить людей будут два раза в день. И, как заверили в Госпогранкомитете, принято решение о размещении части иностранцев в других местах.



В логистическом центре продолжает работать Александр Камович. Подробности - в видео.