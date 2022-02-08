ГПК: самолет из Латвии нарушил воздушную границу Беларуси у пункта пропуска "Урбаны"

Утром 8 февраля произошел очередной инцидент на границе. Белорусский пограничный наряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. АН залетел на территории Беларуси на глубину до 300 метров. Пилот развернулся над пунктом пропуска "Урбаны" и вернулся на латвийскую территорию.

Очередной инцидент на границе с Евросоюзом. Эти кадры сделаны сегодня утром у пункта пропуска "Урбаны". Пограничники зафиксировали факт нарушения белорусской границы. Латвийский легкомоторный самолет АН-2 вторгся в воздушное пространство Беларуси. И это несмотря на то, что Евросоюз, в том числе и Латвия, запретили своим воздушным судам летать над Беларусью. Мы получили комментарий от Госпогранкомитета.Стоит отметить, что это не первый случай нарушения воздушного пространства Беларуси. 4 декабря украинский вертолет залетел на нашу территорию в районе пункта пропуска "Новая Рудня", а две недели назад в Малоритском районе украинский беспилотник вел разведку местности, где сосредоточены для совместных учений белорусские и российские военные.