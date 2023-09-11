ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

ГПК: поляки со стрельбой вытесняют беженцев на границе с Беларусью

Методы насилия и издевательств польских силовиков над беженцами обретают все новые формы. На границе с Польшей фиксируют инциденты, связанные со стрельбой польских военнослужащих. Теперь по отношению к мигрантам применяется не только слезоточивый газ и физическая сила, но и запугивание оружием. Уже зафиксировано несколько случаев.

Агрессивные действия поляков и применение оружия иностранными военными непосредственно на границе создают крайне опасные предпосылки для возникновения пограничного конфликта.

Тем временем руководство Польши постоянно заявляет о некой гипотетической угрозе со стороны Беларуси. В реальности же польские военные действуют таким образом, что их поведение может быть расценено как вооруженная провокация.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все