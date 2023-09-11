ГПК: поляки со стрельбой вытесняют беженцев на границе с Беларусью

Методы насилия и издевательств польских силовиков над беженцами обретают все новые формы. На границе с Польшей фиксируют инциденты, связанные со стрельбой польских военнослужащих. Теперь по отношению к мигрантам применяется не только слезоточивый газ и физическая сила, но и запугивание оружием. Уже зафиксировано несколько случаев.