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ГПК: у лагеря мигрантов с польской стороны раздаются звуки выстрелов

Экстремистские телеграм-каналы действуют в привычной манере - распространяют фейки. В сообщениях говорится, что на границе слышны выстрелы. И естественно, обвиняют во всем белорусскую сторону. При этом иллюстрируют свое вранье кадрами стрельбы на таджикско-кыргызской границе двухлетней давности. Как говорится, чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят.

Жесткий прием польских силовиков

На вечерних кадрах с границы видно, как польские силовики выстроились буквально плечом к плечу. Вооруженных правоохранителей, кажется, уже больше чем мигрантов. В воздух снова подняли вертолет.

По данным белорусского погранведомства, у лагеря мигрантов с польской стороны раздаются звуки выстрелов.

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