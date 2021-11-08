ГПК: у лагеря мигрантов с польской стороны раздаются звуки выстрелов

Экстремистские телеграм-каналы действуют в привычной манере - распространяют фейки. В сообщениях говорится, что на границе слышны выстрелы. И естественно, обвиняют во всем белорусскую сторону. При этом иллюстрируют свое вранье кадрами стрельбы на таджикско-кыргызской границе двухлетней давности. Как говорится, чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят.