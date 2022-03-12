ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

ГПК: в Беларусь за сутки проследовали 77 граждан Украины

Беларусь продолжает оказывать помощь людям вне зависимости от их гражданства и вероисповедания. Что касается беженцев из Украины, за сутки в нашу страну их прибыло 77 человек. По данным Госпогранкомитета, часть отправилась к белорусским родственникам. Остальных временно разместили в гостиницах и санаториях Гомельской области.

Новости по теме:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все