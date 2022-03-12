ГПК: в Беларусь за сутки проследовали 77 граждан Украины

Беларусь продолжает оказывать помощь людям вне зависимости от их гражданства и вероисповедания. Что касается беженцев из Украины, за сутки в нашу страну их прибыло 77 человек. По данным Госпогранкомитета, часть отправилась к белорусским родственникам. Остальных временно разместили в гостиницах и санаториях Гомельской области.