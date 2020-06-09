Стихия удивила сегодня жителей Минской области. Град размером с мяч для пинга-понга наблюдали в Дзержинском районе. Колоритные фото прислали нам местные жители. А вот эти видеокадры из Вилейского района.



Районы Минска поочередно заливает. Солнце сменяет ливень и гроза. Синоптики на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. Проливные дожди прошли в течение дня и в разных уголках области. Такая контрастная погода освежила воздух, а вот водителям добавила неудобства во время движения.



