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График движения поездов изменен в связи с непогодой - БЖД

График движения поездов изменен в связи с непогодой - БЖД

Белорусская железная дорога сообщает об измении графика движения поездов из-за погодных условий, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию пресс-центре БЖД.

В пресс-центре сообщили, что из-за грозового фронта с ливнями и сильным ветром, 7 августа на участках Белорусской железной дороги Орша - Кричев, Могилев - Кричев, Витебск - Орша, Езерище - Витебск, Полоцк - Молодечно и Барановичи - Минск падали деревья на железнодорожные пути и линии электроснабжения. Некоторые поезда на этих направлениях движутся с задержкой до 1 часа.

БЖД предпринимает оперативные действия для устранения последствий стихийного бедствия и восстановления расписания поездов.

Дополнительную информацию о времени отправления и прибытия поездов можно получить, позвонив в контакт-центр БЖД по номеру 105. Белорусская железная дорога просит пассажиров проявить понимание в связи с текущей ситуацией и учесть это при планировании своих поездок.

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