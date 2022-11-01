График переноса рабочих дней в 2023 году утвержден в Беларуси

В Беларуси утвержден график переноса рабочих дней в 2023 году, соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщили БелТА в пресс-службе правительства.

В графике предусмотрен перенос 24 апреля (понедельник) на субботу 29 апреля. Днями отдыха будут 22 (суббота), 23 (воскресенье), 24 (понедельник) и 25 (вторник) апреля - 4 дня. Рабочий 8 мая (понедельник) переносится на субботу 13 мая. Днями отдыха будут 6 (суббота), 7 (воскресенье), 8 (понедельник) и 9 (вторник) мая - 4 дня. 6 ноября (понедельник) переносится на субботу 11 ноября. Днями отдыха будут 4 (суббота), 5 (воскресенье), 6 (понедельник) и 7 (вторник) ноября - 4 дня.