Грамот и благодарностей от МЧС удостоены лучшие журналисты Беларуси

Авторов горячих репортажей накануне Дня пожарной службы наградило Министерство по чрезвычайным ситуациям. Два десятка журналистов - представители районных, областных и республиканских СМИ - получили грамоты и благодарности. Отметили оперативность и информационную работу в профилактике чрезвычайных происшествий. Победителей назвали в 4 номинациях. Среди награжденных - и наш коллеги - проект АТН "Зона Х". В номинации "Лучший автор" - корреспондент "Новостей региона" Илья Цветков.