Гран-при "Золото Лістапада" получила драма "Батька Минай. Партизанская легенда"

В Минске подвели итоги XXXII Международного кинофестиваля "Лістапад".

Главную награду основного конкурса игровых фильмов получила российско-белорусская военно-историческая драма Игоря Угольникова "Батька Минай. Партизанская легенда". Фестиваль официально завершен, триумфаторы названы, а география победителей в 2026 году традиционно впечатляет - от Беларуси и России до Китая, Мьянмы и Индии.

Специальные и внеконкурсные награды:

Приз Президента Республики Беларусь "За гуманизм и духовность в кино": фильм "Тот самый ребенок" (реж. Аун Мьят, Мьянма).

фильм "Тот самый ребенок" (реж. Аун Мьят, Мьянма). Приз Министерства культуры РБ "За духовную силу" имени Маргариты Касымовой: фильм "Она" (реж. Атеф Шокри, Египет).

Основные и конкурсные программы:

Игровое кино: Гран-при "Золото Лiстапада" получил фильм "Батька Минай. Партизанская Легенда" (реж. Игорь Угольников). Среди лауреатов также отмечены Ван Лин ("Город Потерянных вещей"), "Музыка деревни", "Мой Лиари", Аун Мьят, "Свадебный артист" и другие.

Гран-при "Золото Лiстапада" получил фильм "Батька Минай. Партизанская Легенда" (реж. Игорь Угольников). Среди лауреатов также отмечены Ван Лин ("Город Потерянных вещей"), "Музыка деревни", "Мой Лиари", Аун Мьят, "Свадебный артист" и другие. Неигровое кино: Главную награду завоевал фильм "Гора языков", спецпризы получили работы "Не волнуйся, Сари", "Гиомар Нарваэс. Любовь в крещендо" и "Тихие смыслы".

Главную награду завоевал фильм "Гора языков", спецпризы получили работы "Не волнуйся, Сари", "Гиомар Нарваэс. Любовь в крещендо" и "Тихие смыслы". Анимация: Лучшим анимационным фильмом признаны "Три Сестры" (реж. Константин Бронзит); наградами отмечены ленты "Конец", "Когда мы были травой", "Я хотела бы, чтобы ты был ухом" и "До дна".

Лучшим анимационным фильмом признаны "Три Сестры" (реж. Константин Бронзит); наградами отмечены ленты "Конец", "Когда мы были травой", "Я хотела бы, чтобы ты был ухом" и "До дна". Детский конкурс "Лiстападзк": Гран-при ушло фильму "Вински и тайна перевернутого города" (реж. Юха Вуолиоки); также отмечены "Новички", Катя Маткович, Онур Булду и детское жюри.

Гран-при ушло фильму "Вински и тайна перевернутого города" (реж. Юха Вуолиоки); также отмечены "Новички", Катя Маткович, Онур Булду и детское жюри. Кино молодых: Призы получили Бен Воит ("Сверхновая Гропиусштадта"), Дунань Чен ("Шепот в мае"), Пие Зо Фио и Луис Кампос.

Призы получили Бен Воит ("Сверхновая Гропиусштадта"), Дунань Чен ("Шепот в мае"), Пие Зо Фио и Луис Кампос. Короткометражные фильмы: Главный приз достался картине "Японец" (Иран), дипломы получили авторы лент "Приближается её Тайфун", "Немой" и "Расколотый / Бабочка на колесе".

Главный приз достался картине "Японец" (Иран), дипломы получили авторы лент "Приближается её Тайфун", "Немой" и "Расколотый / Бабочка на колесе". Национальные киношколы: Победителем стал фильм "Кода" (Антон Немов, Россия), спецдипломы ушли проектам "Голос за полосками" и "Между 7 и 15".

Победителем стал фильм "Кода" (Антон Немов, Россия), спецдипломы ушли проектам "Голос за полосками" и "Между 7 и 15". Национальный конкурс (Беларусь): Лучшим неигровым фильмом признана работа "Полесский заповедник: жизнь после Чернобыля" (реж. Игорь Бышнев); награждены также "Надя, вперед!", "Возвращение" и "Оптина Белой Руси".

Поздравляем всех победителей. Минский кинофорум в очередной раз доказал, что настоящее искусство не знает границ.