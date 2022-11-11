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Гран-при, два первых и два вторых места - награды юных художников из Слуцка на международном фестивале

Гран-при, два первых и два вторых места! Юные художники из Слуцка завоевали призовые места на XXVII международном фестивале-конкурсе музыкально-художественного творчества "Славянские встречи", который проходил в Минске в минувшие выходные.

"Почивать на лаврах" некогда! Сейчас завершается подготовка к следующим художественным состязаниям "Минщина любимая моя" .

Областной конкурс-выставка посвящается 85-летию Минской области, стартует 14 ноября и продлится до 25-го.

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