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Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни удостоен Даниил Савеня

Гран-при Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни удостоен Даниил Савеня

Представитель Минской области Даниил Савеня стал обладателем Гран-при и специальной премии имени Владимира Мулявина на Национальном конкурсе молодых исполнителей белорусской эстрадной песни, сообщает БЕЛТА.

Первое место - у представительницы Минской области Маргариты Шибаевой, второе место разделили представитель города Минска Александр Журович и представитель Витебской области Александр Малашенко. Третье место досталось представителю Могилевской области Дарье Чеславской.

За право получить награду боролся 21 участник из шести областей и Минска. Торжественное награждение лауреатов конкурса пройдет сегодня на сцене Летнего амфитеатра во время концерта-закрытия.

Председатель жюри - художественный руководитель - главный дирижер Заслуженного коллектива Беларуси Национального академического концертного оркестра Беларуси имени М.Я. Финберга Максим Рассоха.

Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни - одно из главных событий программы с первого фестиваля в Молодечно. Неизменны его цели - привлечение к национальным ценностям, белорусской культуре, пропаганда родного языка и популяризация произведений белорусских композиторов и поэтов, раскрытие и поддержка молодых талантов. В конкурсе участвуют молодые исполнители, которые профессионально занимаются вокалом с ранних лет, почти все имеют музыкальное образование, являются активными участниками областных, районных и городских концертных программ, волонтерских мероприятий, лауреатами как международных, так и республиканских конкурсов и фестивалей.

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