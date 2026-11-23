Настоящая киберарена развернулась в Минске. Лучшие команды состязались в гранд-финале первого киберспортивного фестиваля.

Когда командный дух решает действительно многое, и поражение на старте еще не сулит неудачу во всем матче. Киберспорт - это о том, как, казалось бы, устойчивая стратегия может в любую секунду превратиться в руины. А победителем выйдет тот, кто сориентируется быстрее.

Уже отборочный этап первого киберфестиваля собрал 317 команд, а это почти 1,5 тыс. участников со всей Беларуси состязались за право выступить в очной финальной стадии в Минске. Две дисциплины: CS и Dota 2. Профессионалы и те, кто делает первые уверенные шаги в киберспорте.

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Из 16 команд мало кто видел друг друга в лицо, то есть они общаются в формате игры. Сегодня они на сцене все вместе: общаются, фотографируются, побеждают. И это те эмоции, которые не наиграны".

Гранд-финал киберспортивного фестиваля собрал в Минске действительно сильнейших из сильнейших, лучшие дружины. Накал страстей, невероятные схватки, валидольная концовка. И чемпионские эмоции.

Звание чемпионов в турнире по Dota 2 забрала команда-хозяйка турнира. В своем гранд-финале парни также потрепали нервы болельщикам, но вовремя вернулись в игру.

Киберфестиваль в Беларуси прошел впервые, но точно получит свое яркое продолжение.