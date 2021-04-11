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Гранд-концерт к 85-летию гимназии-колледжа при Академии музыки
Юбилейный гранд-концерт посвятили своей альма-матер учащиеся и выпускники гимназии-колледжа при Академии музыки. Старейшему в стране учреждению музыкального образования - 85 лет. Здесь готовят ярких и одаренных музыкантов со всех уголков Беларуси. В пятницу на сцене большого зала Белгосфилармонии чествовали и награждали педагогов, а в праздничном концерте участвовали хоровые, оркестровые коллективы, вокальные и инструментальные исполнители. За годы существования гимназия-колледж подготовила свыше 2 тысяч лауреатов престижных конкурсов, 590 воспитанников получили поощрения спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.
Нынешний юбилейный учебный год проходит в отреставрированном историческом здании. Благодаря новому проекту появилось больше площадей для творчества - от студии звукозаписи до новых хоровых классов.
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