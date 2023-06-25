"Грандиозно! Мы просто не ожидали, что будет настолько масштабно!" - "Вытокі" отгремели в Глубоком

Не только Минск стал центром притяжения молодежи. "Вытокі" отгремели в Глубоком! Город вишневых садов и знаменитой сгущенки жил фестивалем два дня. И, что примечательно, такому ритму райцентр на севере страны полностью соответствует. Фестиваль не только спортивный, но еще насыщен культурными, образовательными проектами.

Только в олимпийском забеге приняли участие около полутысячи детей. А еще были десятки спортивных площадок, колоритные выступления артистов. И, конечно, подарки. Их получили не только участники спортивных квестов, но и сам райцентр. Репортаж Марины Романовской.

Фестивальному городу - не до сна. Яркий фейерверк - в честь праздника, и в честь каждого, кто стал частью грандиозного события. Да, каждый новый город, в котором проходят "Вытокі" - это особаяатмосфера, где переплетаются спортивные, культурные, образовательные проекты. И где все мы - едины.

"Замечательно все! Мы в восторге от того, что что-то новое появилось, с новыми веяниями для молодежи. Нам интересно все", - говорит женщина.

"Грандиозно! Мы просто не ожидали, что будет настолько масштабно. Нашей Беларуси процветания! И всего самого хорошего нашему белорусском народу. Спасибо за праздник", - благодарит другая.

Северный регион страны славится фестивалями. "Славянский базар", а в июле все пути ведут в Витебск... Один из самых давних музыкальных форумов в Браславе и колоритные выступления музыкантов в Поставах. Да, казалось бы, чем еще можно удивить Витебскую область? Оказалось, задача вполне реальная. У "Вытокаў" это точно получилось!

Думаю, что главный секрет - это концепция, которая была разработана Олимпийским комитетом и активно уже который год реализуется. У нас спортивная страна, у нас больше четверти населения регулярно занимается спортом, именно спортом. Я не говорю про тех, кто занимается физической культурой и поддерживает форму. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Два фестивальных дня. И каждый - это новые знакомства, яркие эмоции и стремлениебыть лучшими.

"Крутой фестиваль. Он к нам приехал в первый раз, но я видела рекламу, как было в Барановичах и Слониме", - говорит девочка.

"Внучка сказала, что будет в забеге участвовать, посетили ряды. Замечательно, что в нашу вишневую столицу и "Вытокі" пожаловали", - рассказывает бабушка.

В группе поддержки этих юных участников фестиваля - родители, бабушки и дедушки. На старте около полутысячи детей. Да, каждый из них стремиться к победе. Олимпийский забег - это отличный шанс заявить о себе. А после - пройти спортивный квест. Фестиваль наполнен всевозможными активностями. Тридцать локаций - и главный вопрос. Каквсе успеть?

"Вытокі" умеют удивлять. Программамаксимально насыщена событиями.Праздник ведь семейный.Для гостейфестивальв Глубоком запомнятся интересными экскурсиями, мастер-классами, вкусными угощениями. Для участников - новыми победами и личными рекордами.Они здесь есть у каждого участника.

ВГлубокомставку делают на футбол, волейбол, греко-римскую борьбу и легкую атлетику. Во время торжественной церемонии открытия Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко вручил сертификат на сто тысяч рублей руководствурайонадляразвитияфизической культуры и спорта.





Хотелось бы пожелать вам активно, хорошо привести время. Хотелось бы пожелать вам получить удовольствие от этого мероприятия, зарядиться энергией, чтобы уже в начале трудовой недели пойти и спокойно работать на благо свое, своих родных, друзей, близких, нашей родной Беларуси. Виктор Лукашенко, президент НОК Беларуси

Одостижениях гостямрассказали тренеры и воспитанники Глубокской районной детско-юношеской спортивной школы.Символично,что стартовали "Вытокі" в Глубоком в Международный олимпийский день. Регионы - главная кузница спорта высших достижений. Именно вот на таких площадкахи начинаются первые шаги к Олимпу.

Создаются условия для того, чтобы наши детки, наши будущие чемпионы занимались разными видами спорта и начинали показывать результат. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Наша страна вкладываетв развитие как спорта высших достижений, так и непосредственно в здоровье нации.

Очень много сделано практически во всех районных центрах. Построили ФОКи, где и бассейны, и игровые залы. Самое главное, что дети будут заниматься спортом, физической культурой. Ну и не только дети, но и взрослые. Василий Захаревич, начальник управления спорта и туризма Витебского облисполкома

Шоу - показ коллекции одежды - для тех, кто ценит белорусское качество. Конкуренция. Впрочем, соревновательный дух - в концепции фестиваля. Вот и участники вокального конкурса тожеприехализапобедой.Да, соревновательный дух в концепции "Вытокаў". Поэтому фестиваль так любят в регионах.