Грандиозный выпускной в центре Минска - за происходящим можно наблюдать на YouTube-канале Агентства теленовостей

Республиканский выпускной бал "На крыльях мечты" проходит сегодня уДворца спорта в белорусской столице.Анастасия Бенедисюкнаходится в эпицентре -на берегу Свислочи (прямое включение).

Молодежь сегодня переполняют эмоции. На сцене обещают огонь, причем в буквальном смысле. Языки пламени станут нарядом для одной из артисток. Такие вот уловки от робота-манипулятора.

Технически все очень трендово и эффектно. Прямо на водной глади Свислочи смонтированы видеопроекционные экраны и четыре маленькие сценические площадки для пиротехники и лазерных шоу. Часа через полтора ждем здесь водно-огненное представление. Это будет настоящий спектакль, увидеть который можно будет на обоих берегах Свислочи. Безусловно, вчерашние студенты - главные зрители и участники праздника. Это их день. Позади годы учебы, лекции, семинары, защита курсовых и дипломных, распределение.

Министерство образования поделилось вот такой информацией: на празднике присутствуют 73 стипендиата спецфондов Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов, по поддержке талантливой молодежи;около полутора тысяч отличников учебы;без малого полтысячи победителей и призеров международных и республиканских первенств и конкурсов. Здесь реально студенческая элита! А всего более 5 тысяч выпускников со всей страны.





Этот вечер станет кульминацией Недели молодежи и студенчества, которая завершится в воскресенье, 25 июня. Каждый день был тематическим. Сегодня, кстати, День спорта. Были еще День мира и созидания, а накануне - День памяти.

На площадке праздника установлена гигантская зачетная книжка. Но не для оценок выпускникам, а для поздравлений и пожеланий. Ребята охотно оставляют в ней записи.

Подготовлена развлекательная программа, много гостей, музыкальные поздравления. Ждем очень красивую и трогательную часть праздника - массовый вальс. Есть две сцены, а музыкальное сопровождение за Президентским оркестром.