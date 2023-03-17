"Граница между жизнью и смертью" - В Минске открылась фотовыставка, посвященная миграционному кризису

В галерее Михаила Савицкого сегодня открылась фотовыставка, посвященная миграционному кризису и гуманитарной катастрофе на границе ЕС. Личные вещи убиенных беженцев и кадры, от которых стынет кровь. Главная задача авторов экспозиции - показать реальную ситуацию на белорусско-польской границе и хваленый гуманизм, толерантность и миролюбие Европы.



На открытии выставки побывала Светлана Чернова.

"Граница между жизнью и смертью"… Такое аллегоричное название этой фотовыставки, которая сегодня открылась в галерее Михаила Савицкого. Как выглядит нарушение прав беженцев со стороны Евросоюза - рассказывают более чем сотни снимков, а еще вещи тех, кого больше нет в живых.

В Минске открылась фотовыставка, посвященная миграционному кризису и нарушению прав беженцев со стороны ЕС

Эти леденящие кровь кадры отражают реальную картину происходящего на белорусско-польской границе.

Хотя такие случаи жестокости отмечали и тогда, в ноябре 2021-го, когда на границе на несколько месяцев застряли свыше 4 тысяч беженцев. За историями тех, кто бежал в демократическую Европу, а на деле оказался под обстрелом водометов и слезоточивого газа польских силовиков, следил весь мир. Наши съемочные группы дежурили круглосуточно. Парадокс, но польская сторона сама предлагала укрытие, еду и пособия всем, кто бежит от войны в своих странах. Прорывались единицы. А кому не повезло скрыться от польских пограничников, были избиты или убиты.

Миграционная политика наших соседей осталась неизменна. Неизменно жестока и цинична. Такое миролюбие и толерантность в обертке открытого фашизма. По-прежнему Госпогранкомитет фиксирует попытки насильственных выталкиваний людей через заграждения, а также через так называемые калитки для животных. Трагические случаи гибели – дело обычное.

С начала этого года белорусские пограничники пресекли таких вытеснений более 4,5 тысячи человек. За 3 неполных месяца этого года действия сопредельных сторон привели к смерти 10 беженцев, 4 из которых были обнаружены на границе с Латвией. Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси





Европейский "гуманизм"

Наемники в форме, которые стоят на границах западных стран Польши, Литвы и Латвии, взяли на себя исключительное право решать, кто достоин и недостоин жить в пределах Евросоюза.

Постоянно фиксируются факты актов жестокости, факты насилия, вооруженного вытеснения беженцев с сопредельных территорий. Это подтверждается в том числе наличием документов стран Польши, Литвы, Латвии, продуктов питания либо еще каких-то предметов с маркировкой этих стран у мигрантов, тела которых находят правоохранительные органы. Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси

Активисты заявляют о сотнях погибших в Польше беженцах

Похоже, наши соседи поощряют нацизм вновь. Громкий скандал в Польше. Депутат Европарламента и общественный активист Янина Охойская заявляет, что в приграничных лесах могут быть спрятаны сотни тел беженцев-нелегалов. Так пропавших без вести мигрантов было зарегистрировано 327, но к настоящему моменту удалось прояснить судьбу лишь 95 человек.

Конечно, такие вопросы в определенный момент возникнут. Я думаю, есть много жертв на этой границе. Скорее всего, они захоронены в какой-то братской могиле. Я бы не удивилась этому. Доступ к границе был в определенный момент закрыт, это было после того, вероятно, как там собрали тела, чтобы скрыть улики. Так что на данный момент говорят о 300 пропавших без вести. Янина Охойская, депутат Европарламента от Польши, общественный деятель

Кстати, польские власти до сих пор запрещают журналистам и правозащитникам посещать приграничные территории. Где же пресловутая свобода слова и принцип открытости? Год назад, кстати, запрет на освещение гибели беженцев в польских лесах и дело Эмиля Чечко получили британские СМИ. Гуманизм или все-таки геноцид?

На мой взгляд, на этих фотографиях переформатированный мир. Потому что окончательно разделили мир на людей первого и второго сорта. И если у тебя есть паспорт гражданина ЕС и США, то тебе позволено все. С момента Великой Отечественной войны таких фото в архиве БЕЛТА не было, где плачут дети, где мамы спят в лесу, где они замерзают и пытаются выжить. Ирина Акулович, генеральный директор БЕЛТА









Утверждена премия имени Эмиля Чечко

И сегодня в годовщину гибели Эмиля Чечко правление Международного благотворительного фонда его имени учредило премию Эмиля Чечко для борцов за свободу слова и демократию в Евросоюзе и Великобритании. Премия будет вручаться ежегодно в конце осени, а денежный фонд составит $18 тыс. Отбором номинантов будет заниматься комиссия, в состав которой войдут правозащитники и журналисты из разных стран. 10 претендентов на победу будут приглашены в Минск и в торжественной обстановке будут определены 3 лауреата.