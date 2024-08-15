Около 3 тыс. автомобилей ожидают въезда в ЕС из Беларуси

Въезда в ЕС ожидают более 3 тыс. автомобилей. Почти полторы тысячи фур - на въезде в Литву. Принимают по 3 машины в час.



В "Григоровщине" перед латвийской границей стоят 600 грузовиков. Через этот погранпереход на сопредельную территорию за сутки проследовало лишь 50 % авто. И более тысячи легковушек не могут проехать в Евросоюз.



Меньше всего транспорта оформили польские контрольные службы - 35 % от нормы, литовские - 48 %. Кроме того, по состоянию на 10:00 въезда в Польшу через "Тересполь" ожидали 22 автобуса.