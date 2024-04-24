Границы трех населенных пунктов изменятся в Минском районе

Минским районным Советом депутатов 12 апреля принято решение № 10 "Об изменении границ сельских населенных пунктов Минского района", пишет БЕЛТА.



Документом предусмотрено присоединение земельных участков площадью: 20,3962 га к агрогородку Колодищи Колодищанского сельсовета; 183,5025 га к деревне Околица Острошицко-Городокского сельсовета; 0,1788 га к деревне Ельница Новодворского сельсовета.



Как сообщили в Совете депутатов, изменение границ указанных населенных пунктов необходимо для включения в их черту строящихся жилых домов.



Правовой акт принят в соответствии с законом от 5 мая 1998 года №154-З "Об административно-территориальном устройстве Беларуси".



Решение вступает в силу после его официального опубликования.