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Гранты Президента Беларуси назначены для реализации приоритетных социальных проектов
Гранты Президента Беларуси назначены 58 работникам организаций в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили впресс-службебелорусского лидера.
Предоставленные гранты будут использоваться для реализации приоритетных для Беларуси социальных проектов, в том числе на проведение исследований и разработок в области технических, медицинских, биологических, сельскохозяйственных, гуманитарных наук, на разработку и внедрение современных методик и учебно-методического обеспечения, новых методов и медицинских технологий лечения пациентов, диагностики и профилактики заболеваний, оказания медицинской психологической помощи. Гранты выделены и на реализацию авторских и культурно-образовательных проектов, направленных на развитие и популяризацию достижений отечественной культуры, сохранение национальных духовных традиций и исторической памяти белорусского народа. За счет средств грантов будут также выполнены молодежные проекты, нацеленные на патриотическое воспитание, изучение исторического наследия, вовлечение молодежи в общественную деятельность, повышение ее гражданской активности.
Фото: БЕЛТА
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