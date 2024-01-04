Гранты Президента Беларуси назначены для реализации приоритетных социальных проектов

Предоставленные гранты будут использоваться для реализации приоритетных для Беларуси социальных проектов, в том числе на проведение исследований и разработок в области технических, медицинских, биологических, сельскохозяйственных, гуманитарных наук, на разработку и внедрение современных методик и учебно-методического обеспечения, новых методов и медицинских технологий лечения пациентов, диагностики и профилактики заболеваний, оказания медицинской психологической помощи. Гранты выделены и на реализацию авторских и культурно-образовательных проектов, направленных на развитие и популяризацию достижений отечественной культуры, сохранение национальных духовных традиций и исторической памяти белорусского народа. За счет средств грантов будут также выполнены молодежные проекты, нацеленные на патриотическое воспитание, изучение исторического наследия, вовлечение молодежи в общественную деятельность, повышение ее гражданской активности.