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Гранты Президента в 2020 году получат 98 человек
Гранты Президента в этом году получат почти 100 работников науки, образования, здравоохранения и культуры. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства. Средства направят на исследования и разработки в областях физико-математических, технических, химических, биологических и экономических наук, повышение качества преподавания для учащихся и студентов. Также поддержку получит разработка новых методов диагностики и лечения в медицине.
Кроме того, деньги выделят на творчество и зрелищные события, которые составляют национальную культуру.
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