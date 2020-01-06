Гранты Президента в 2020 году получат 98 человек

Гранты Президента в этом году получат почти 100 работников науки, образования, здравоохранения и культуры. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства. Средства направят на исследования и разработки в областях физико-математических, технических, химических, биологических и экономических наук, повышение качества преподавания для учащихся и студентов. Также поддержку получит разработка новых методов диагностики и лечения в медицине.



Кроме того, деньги выделят на творчество и зрелищные события, которые составляют национальную культуру.



