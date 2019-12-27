МИД: Граждан Беларуси нет среди жертв авиакатастрофы в Казахстане

- техническая неисправность и ошибка пилотов. На месте крушения уже нашли черные ящики. Как стало известно следствию, самолет на взлете из аэропорта Алматы дважды коснулся хвостом полосы. Затем спустя одну-две минуты потерял высоту и рухнул в жилом секторе на пустую постройку. Как сообщается, командир экипажа даже не успел сообщить о проблеме. В катастрофе, по последним данным, погибли 12 человек. Ранее медики сообщали о пятнадцати. Всего госпитализировали около полусотни человек, среди них 9 детей. По данным нашего МИД, белорусов на борту не было. Из иностранцев в самолете летели два украинца, а также граждане Кыргызстана и Китая. Всего на борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Представители завода-изготовителя самолета "Фоккер-100"в Нидерландах помогут расследованию трагедии. Завтра в Казахстане объявлен день траура.