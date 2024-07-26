3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Гражданам, пострадавшим от стихии, выплачено более 4 млн рублей - Минфин Беларуси
Гражданам, пострадавшим от стихии 13-14 июля, выплачено более 4 млн рублей, пишет БЕЛТА со ссылкой наМинистерствофинансов.
"В Белгосстрах по состоянию на 26 июля поступило 13 640 заявлений граждан, пострадавших от стихии 13-14 июля, составлено 12 559 актов осмотра, выплачено более 4 млн рублей", - рассказали в министерстве.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов