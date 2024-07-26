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Гражданам, пострадавшим от стихии, выплачено более 4 млн рублей - Минфин Беларуси

Гражданам, пострадавшим от стихии, выплачено более 4 млн рублей - Минфин Беларуси

Гражданам, пострадавшим от стихии 13-14 июля, выплачено более 4 млн рублей, пишет БЕЛТА со ссылкой наМинистерствофинансов.

"В Белгосстрах по состоянию на 26 июля поступило 13 640 заявлений граждан, пострадавших от стихии 13-14 июля, составлено 12 559 актов осмотра, выплачено более 4 млн рублей", - рассказали в министерстве.

Фото: БЕЛТА

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