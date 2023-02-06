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Граждане Беларуси в посольство в Сирии в связи с землетрясением не обращались

Граждане Беларуси в посольство в Сирии в связи с землетрясением не обращались

Посольство Беларуси в Сирии уточняет информацию о возможном наличии белоруcов среди пострадавших в результате землетрясения в северных районах Сирии, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"До настоящего времени соответствующих обращений не поступало", - сказали в ведомстве.

Телефон для экстренной связи: +96 394 888 8653.

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