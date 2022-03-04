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Граждане Латвии через Беларусь возвращаются домой из Украины

И тоже на белорусскую границу с украинской стороны сегодня приехала семья из Латвии. Через нашу страну они пытались попасть на родину. Иностранцы с двумя детьми ехали через пункт пропуска "Веселовка".

Белорусские пограничники в положение вошли. Несмотря на отсутствие виз, всю семью пропустили на территорию Беларуси, чтобы они смогли добраться домой.


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