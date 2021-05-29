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Граждане Латвии возмущены выходкой мэра Риги

Хулиганская выходка рижского мэра вызвала негодование у всех здравомыслящих людей. Граждане Латвии в соцсетях не скрывают своего возмущения поведением забывшего об элементарных правилах приличия градоначальника.


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