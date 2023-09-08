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Жители Ляхович смогут задать свои вопросы министру ЖКХ

Жители Ляхович смогут задать свои вопросы министру ЖКХ

14 сентября в Ляховичах прием граждан и юридических лиц проведет министр жилищно-коммунального хозяйства ГеннадийТрубило, пишет БЕЛТА.

Прием пройдет с 11:30 до 13:00. Жители города и района смогут задать вопросы, затрагивающие деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства.

Предварительная запись на прием будет осуществляться с 11 сентября с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по номеру телефона в Ляховичах: 8 (01633) 215 74.

Место проведения: площадь Ленина, 3, 2-й этаж, кабинет 202.

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