Жители Ляхович смогут задать свои вопросы министру ЖКХ

Прием пройдет с 11:30 до 13:00. Жители города и района смогут задать вопросы, затрагивающие деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства.

Предварительная запись на прием будет осуществляться с 11 сентября с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по номеру телефона в Ляховичах: 8 (01633) 215 74.