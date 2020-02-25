Граждане сегодня могут сообщить о фактах снижения зарплаты на прямую линию Госконтроля

Комитет Госконтроля сегодня с 14:00 до 17:00 проведет прямую телефонную линию. Тема - начисление заработной платы работникам бюджетных организаций после введения новых условий оплаты труда. Граждане смогут сообщить о фактах снижения зарплаты за январь по сравнению с полученной в предыдущие месяцы. Каждое обращение будет проанализировано и дана объективная оценка изложенным фактам. Можно дозвониться по номеру 8 (017) 327-20-15.