Гражданин Польши пытался провезти беспилотник в Беларусь
Автор:Редакция news.by
Брестские пограничники на границе нашли у поляка беспилотник, который он пытался провезти в Беларусь. Кроме БПЛА, 32-летний иностранец вез в багажнике своего мотоцикла комплектующие, сообщили в ГПК.
В Беларуси провоз беспилотников через границу физическим лицам запрещен, как и использование воздушного пространства страны гражданскими БПЛА.
Иностранцу грозит штраф более 1,3 тыс. рублей. В отношении него начат административный процесс, дрон изъят.
Как уточнили в ведомстве, за месяц белорусские пограничники пресекли уже шесть попыток ввоза беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей из Польши.