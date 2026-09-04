Гражданин Польши пытался провезти беспилотник в Беларусь

Брестские пограничники на границе нашли у поляка беспилотник, который он пытался провезти в Беларусь. Кроме БПЛА, 32-летний иностранец вез в багажнике своего мотоцикла комплектующие, сообщили в ГПК.

В Беларуси провоз беспилотников через границу физическим лицам запрещен, как и использование воздушного пространства страны гражданскими БПЛА.

Иностранцу грозит штраф более 1,3 тыс. рублей. В отношении него начат административный процесс, дрон изъят.

Как уточнили в ведомстве, за месяц белорусские пограничники пресекли уже шесть попыток ввоза беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей из Польши.