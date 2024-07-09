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Гражданин Молдовы пытался провезти через белорусскую границу брендовые вещи
Эрмес, Симон Роша и Ральф Лорен - вещи этих модных брендов пытался провезти через белорусскую границу гражданин Молдовы. Вероятно, не для того, чтобы на законных основаниях пополнить полки отечественных магазинов. Иначе бы он вряд ли ответил белорусским таможенникам в пропускном пункте "Каменный Лог", что декларировать что-то из багажа ему нечего. Мужчина лишь подал сведения о временном ввозе легкового Мерседеса, на котором ехал, рассказали в ведомстве. Для чего именно и куда иностранец вез из Литвы товар за 260 тыс. рублей, не уточняется. За дорогие аксессуары водителю необходимо было заплатить 92 тыс. рублей в качестве таможенной пошлины.
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