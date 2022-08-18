Поляки боятся за свою жизнь: еще один гражданин Польши попросил статус беженца в Беларуси

17 августав пункт пропуска "Брест"в безвизовом порядке прибыл гражданин Польши. При прохождении пограничного контроля он обратился к белорусским пограничникам за предоставлением статуса беженца,сообщаетпограничный комитет Беларуси в своих соцсетях.



По словам мужчины, решение пойти в Беларусь и обратиться за защитой принято из-за опасений за собственную жизнь и здоровье. Гражданина Польши пропустили через границу и рекомендовали обратиться в органы МВД за получением соответствующего статуса.

Напомним, что с 15 апреля по 31 декабря введен безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Литвы, Латвии (а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии). Также с 1 июлявведен безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Польши.