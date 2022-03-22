Гражданин США, участник штурма Капитолия, под защитой Беларуси

Я очень рад, что получил соответствующий документ. Планирую пока что остаться в Бресте. Но потом - поездить по другим регионам страны. Посетить Минск. Надо изучить Беларусь, чтобы впоследствии выстраивать стратегию на будущее. Есть планы перевести сюда семью. Но решение будет зависеть от жены. Она сейчас воспитывает детей там, в США. Планирую, что супруга будет приезжать ко мне хотя бы на непродолжительное время.

Эван Ньюман, гражданин США, находящийся под защитой Беларуси