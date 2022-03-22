3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Гражданин США, участник штурма Капитолия, под защитой Беларуси
Один из участников штурма Капитолия - гражданин США Эван Ньюман - с сегодняшнего дня официально под защитой Беларуси. В Бресте ему вручили удостоверение беженца. Из-за преследования американских властей за участие в волнениях в Вашингтоне он был вынужден покинуть свою родину. Попытка обосноваться в Украине успехом не увенчалась. Как только он почувствовал преследование со стороны местных спецслужб, он нелегально перешел белорусскую границу и попросил защиты нашего государства.
Я очень рад, что получил соответствующий документ. Планирую пока что остаться в Бресте. Но потом - поездить по другим регионам страны. Посетить Минск. Надо изучить Беларусь, чтобы впоследствии выстраивать стратегию на будущее. Есть планы перевести сюда семью. Но решение будет зависеть от жены. Она сейчас воспитывает детей там, в США. Планирую, что супруга будет приезжать ко мне хотя бы на непродолжительное время.
Он остается гражданином США, но в Беларуси он находится под защитой. Выбор только за ним.
Смотрите специальный репортаж "Гудбай, Америка" на YouTube-канале АТН
Историю злоключений Эвана Ньюмана - как он бежал из США, как через всю Европу пробирался в Украину, а потом через Припятские болота в Беларусь - мы рассказывали в нашем спецрепортаже "Гудбай, Америка". Его можно посмотреть и на нашем YouTube-канале в интернете.
За полгода у Эвана Ньюмана появились в Бресте любимые кафе, ему нравится прогуливаться по улице Советской, набережной Мухавца и городским паркам. В перспективе он планирует вновь заняться бизнесом.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе