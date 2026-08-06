Гражданка Беларуси, незаконно удерживаемая в Мьянме, возвращена на родину

Фото: vietnam.mfa.gov.by

Гражданка Республики Беларусь, находившаяся в незаконном удержании на территории Союза Мьянма, была возвращена на родину 5 августа. Об этом сообщили в посольстве Беларуси во Вьетнаме и Мьянме по совместительству.

Данный факт стал возможен благодаря проведению дипломатической миссией вместе с министерствами внутренних и иностранных дел Мьянмы скоординированного и решительного комплекса мероприятий по установлению местонахождения соотечественницы и ее освобождению.

"В контакте с таиландскими правоохранителями и при непосредственном участии почетного консула Республики Беларусь в Бангкоке Корануна Суконритикорна была обеспечена безопасность белорусской гражданки при транзитном следовании по территории Королевства Таиланд. Обстановка в регионе ответственности загранучреждения, в том числе в Мьянме, остается непростой", - отметили в дипломатической миссии.

В посольстве Беларуси рекомендуют во избежание ситуаций, угрожающих здоровью и жизни, быть ответственными и внимательными при изучении поступающих предложений о "легком заработке" и трудоустройстве.