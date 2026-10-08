Гражданка Беларуси тяжело ранена в результате атаки БПЛА в Брянской области

8 октября в Брянской области России в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией тяжелые ранения получила гражданка Беларуси. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Руслан Варанков.

По его словам, из-за тяжести полученных травм женщине потребовалось хирургическое вмешательство, включая ампутацию конечностей. "В настоящее время пострадавшая находится в отделении реанимации в крайне тяжелом, но стабилизированном состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - проинформировал пресс-секретарь МИД.

Он уточнил, что дипломаты посольства Беларуси в России и отделения посольства в Смоленске оказывают необходимое содействие и поддерживают контакт с местными властями и медицинским учреждением.

"С сожалением вынуждены констатировать, что подобные трагические инциденты продолжаются. Министерство иностранных дел Беларуси ранее предупреждало о повышенной опасности и рекомендовало гражданам воздерживаться от поездок в данную местность. Однако эти предупреждения не возымели должного действия. Сегодняшнее происшествие подтверждает актуальность рекомендации", - обратил внимание Руслан Варанков.

Он акцентировал, что атака БПЛА - антигуманное деяние. По мнению МИД Беларуси, оно представляет собой попытку обострить ситуацию в регионе и является частью скоординированных действий, цель которых - втянуть Беларусь в конфликт.